La Juventus arriverà in Champions League? L'idea di Trevisani

2 ore fa



La Juventus è assolutamente ancora in corsa per staccare un pass per la prossima Champions League. Come staccarlo? Arrivando nelle prime quattro in Serie A. Riccardo Trevisani a SportMediaset ha espresso il suo pensiero. Le sue parole:



TREVISANI- "Ci sono sei squadre in sei punti e l'Atalanta è passata dalla corsa scudetto ad essere rimpolpata in questo gruppo e rischia veramente di non arrivare tra le prime quattro, soprattutto se la Juve è quella del primo tempo più che quella del secondo. Sono tutti in difficoltà in questo momento, l'Atalanta non va neanche spingendola e la squadra che ho visto meglio giocare di tutto il gruppo è stata la Fiorentina ieri a San Siro comunque di tutte le sei però non ha vinto e contro questo Milan è grave".