La Juventus arriva al Parlamento Europeo: cosa è successo

Sandro, eurodeputato italiano di Renew Europe, ha raccontato al Corriere della Sera la nascita del primo. L’evento ha riscosso un successo superiore alle aspettative, tanto da richiedere una sala più grande per accogliere oltre 300 partecipanti, molti dei quali giovani tifosi con la maglia della Juve. L’idea, ispirata allo Juventus Club del Parlamento italiano, è nata grazie a Maurizio Paniz, storico presidente del club, ma si è sviluppata in un progetto ancora più ampio.Alla presentazione era presente anche Blaise Matuidi, ex nazionale francese e giocatore bianconero, descritto da Gozi come “un uomo bravo con i piedi ma anche e soprattutto con la testa”, impegnato oggi in iniziative di formazione per giovani e periferie. Matuidi si inserisce nella grande tradizione dei francesi juventini, da Platini a Zidane fino a Deschamps.

L’iniziativa ha trovato riscontri trasversali in ambito politico, con la presenza di eurodeputati di diverse nazionalità, tra cui Marie-Pierre Vedrenne e Ilhan Kyuchuk, oltre agli italiani Bonaccini, Nesci, Matteo Ricci e Pierfrancesco Maran. Anche il deputato irlandese Aodhán Ó Ríordáin ha partecipato all’evento, pur senza iscriversi al club.Gozi ha infine sottolineato la collaborazione diretta con la Juventus per l’avvio del club, che partirà con oltre cento membri e obiettivi ambiziosi per il futuro.