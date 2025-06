La Juventus al Google Cloud Summit: i dettagli

AFP/Getty Images

Da Juventus.com:La Juventus è tornata protagonista al Google Cloud Summit 2025, lo scorso 12 giugno a Milano, per raccontare i primi risultati concreti di Juventus Forward, il programma che esprime la visione innovativa del Club applicata al mondo dello sport.Juventus Forward è molto più di un progetto: è uno spazio di co-creazione, un laboratorio aperto dove idee, tecnologie e competenze diverse si incontrano per generare soluzioni reali. Un modello collaborativo in cui l’innovazione non è un bene da custodire, ma un processo da alimentare insieme, con l’obiettivo di creare valore per tutto l’ecosistema sportivo.

In questa prospettiva, la collaborazione con Huware ha rappresentato un’opportunità strategica per esplorare l’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale al contesto sportivo, attraverso l’utilizzo della tecnologia Google Cloud. Il risultato è un percorso condiviso, orientato all’impatto, che nel corso dell’ultimo anno ha portato allo sviluppo di numerosi casi d’uso.Tra i progetti realizzati:Strumenti di AI per il supporto alla ricerca scientifica, che permettono al dipartimento Sport Science e R&D di accedere rapidamente – e in linguaggio naturale – a contenuti scientifici complessi, semplificando e accelerando le attività quotidiane di analisi e studio.Algoritmi predittivi per la prevenzione degli infortuni, basati sull’elaborazione del carico di lavoro e dello storico individuale degli atleti, per una pianificazione più precisa e una riduzione concreta dei rischi fisici.Pitch Sense, una soluzione avanzata per il monitoraggio delle condizioni del campo, in grado di correlare dati ambientali e prestazionali. Sviluppato con il contributo della startup Space11, il progetto punta a ottimizzare le attività di manutenzione del terreno di gioco, unendo sostenibilità e performance. In questo contesto, la Gen AI ha anche consentito di automatizzare la creazione di contenuti video per raccontare il progetto in modo efficace.Tutti questi progetti si sono sviluppati grazie all’integrazione di tecnologie avanzate – machine learning, intelligenza artificiale generativa, sistemi di raccolta e analisi dati – in un contesto di co-sviluppo, con il coinvolgimento diretto dei team Juventus e dei partner tecnici.Il risultato è una trasformazione che parte dal campo, ma coinvolge diverse funzioni del Club. Un processo che dimostra come l’open innovation, quando alimentata da competenze complementari e visione condivisa, possa rappresentare un modello solido, scalabile e orientato al futuro.