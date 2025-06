La Juventus 'accoglie' il campione di Basket Dwyane Wade nel mondo bianconero FOTO

2024 Getty Images

La foto di Wade con la maglia della Juventus

Non solo calcio giocato per lanegli Stati Uniti. D'altronde, il Mondiale per Club in America è l'occasione anche di unire i colori bianconeri a grandi sportivi che hanno fatto la storia come ad esempioex giocatore di basket, vincitore più volte del titolo NBA e stella della Nazionale USA.La Juventus ha pubblicato sui social alcune foto di Wade con la maglia bianconera. "Una vera icona entra nel mondo bianconero della Juventus", le parole scritte sul post instagram. In attesa della seconda partita del Mondiale per Club, che la Juventus disputerà a Filadelfia domenica alle ore 18 italiane, il club allarga la famiglia bianconera e lo fa con un campione come Wade.