La Juventus Academy Tunisia compie 10 anni: tutti i numeri

Dal sito ufficiale della Juventus , una notizia speciale relativa a un'Academy bianconera.Il 5 luglio 2025, nella splendida cornice della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, si è tenuta la cerimonia per il decennale della. All’evento hanno partecipato circa mille persone, tra giovani atleti, staff tecnico e ospiti istituzionali.Fondata nel 2015, la Juventus Academy Tunisia è oggi una realtà consolidata, con oltre mille iscritti e cinque centri sportivi attivi nella città di Tunisi. L’Academy si distingue per l’adesione ai programmi formativi promossi dalla Juventus e per la partecipazione costante a eventi internazionali come, per esempio, la Juventus Academy World Cup.

La serata ha rappresentato un’occasione per valorizzare i risultati ottenuti, rafforzare i legami con il territorio e confermare l’impegno verso la crescita sportiva ed educativa dei giovani.Un ringraziamento speciale deve andare all’Ambasciata d’Italia per l’ospitalità, allo staff tecnico e dirigenziale della Juventus Academy Tunisia, alle famiglie che ci supportano ogni giorno e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi: veri protagonisti che con entusiasmo e dedizione portano ogni giorno in campo i valori della Juventus.