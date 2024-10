Dal sito ufficiale della Juventus:"Quando calcio e turismo... si parlano.Juventus ha partecipato attivamente all’edizione 2024 della TTG-Travel Experience, che si è tenuta a Rimini dal 9 all'11 ottobre.Una partecipazione importante, perché l'evento in Romagna è uno dei principali momenti dedicati al settore turistico: la Juventus c'era, con uno stand dedicato alle attività dell'Allianz Stadium e del J|Hotel.Questo perché la "Travel Experience", che ha portato a Rimini oltre 2.700 espositori, più di 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che sono intervenuti negli oltre 200 talk sui palchi delle 9 Arene dedicate a confronti e dibattiti, è stata l'occasione per raccontare le attività dedicate ai fans bianconeri e, in generale, ai turisti di tutto il mondo.L’evento è stato dunque l’occasione per condividere con Tour Operator e Agenzie di Viaggi di tutto il mondo l'opportunità di far vivere ai loro clienti un'esperienza unica, tra la visita allo Juventus Museum e lo Stadium Tour, immersi nel contesto di un territorio sempre più apprezzato dai turisti grazie alle eccellenze presenti anche in riferimento alla storia, all'arte e all'enogastronomia".