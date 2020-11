La mancanza di alcuni calciatori - uno su tutti Cristiano Ronaldo - durante il match contro il Benevento, si è fatta sentire molto più da un punto di vista di mentalità e personalità che da un punto di vista tecnico. Questa Juventus, se vuole continuare ad ambire al primato in Italia e a fare un buon percorso in Europa deve saper vincere anche senza CR7, crescendo in maturità e consapevolezza. Uno dei punto di forza dei bianconeri, nelle stagioni del ciclo vincente che è valso nove scudetti consecutivi, è sempre stato la difesa. A causa dei numerosi infortuni, però, Pirlo non ha ancora avuto modo di allenare e poter schierare l'intero reparto arretrato. Presto le cose potrebbero cambiare, l'infermeria della Juventus inizia a svuotarsi e, a partire dalla sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, potrebbero esserci importanti ritorni in campo. Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi in gruppo da diversi giorni e a Benevento, pur non essendo sceso in campo, ha provato a far valere la sua esperienza dalla panchina dove ha costantemente spronato i compagni; mercoledì sera potrebbe farlo dal campo, al fianco di de Ligt. Questa settimana dovrebbe cominciare anche il percorso di recupero di Giorgio Chiellini, similmente a Bonucci dovrebbe essere convocato e lasciato in panchina per poi tornare a piena disposizione nel weekend, quando si giocherà il Derby della Mole, una di quelle partite in cui personalità ed esperienza contano più degli aspetti tecnici e tattici. Anche Demiral è in fase di recupero e a partire dalla metà di questa settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo; un altro calciatore che, nonostante la giovane età, ha personalità da vendere, anche se pecca ancora di ingenuità, soprattutto quando si tratta di controllare l'irruenza. I prossimi sette giorni, e la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, quindi, rappresentano un punto importante nel percorso di crescita della Juventus: blindare la linea davanti a Szczesny e prendere meno gol darebbe maggior serenità all'intera squadra in un momento dove a regnare è l'instabilità e la curva delle prestazioni assomiglia al percorso di un ottovolante.