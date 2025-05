AFP or licensors

La Juventus esalta Thuram: il messaggio

Protagonista in positivo di Bologna-Juventus è stato Khephren Thuram, autore del goal che aveva portato in vantaggio i bianconeri e in generale di un'altra grande prestazione che conferma la crescita del francese e l'importanza nella squadra. Il club bianconero ha voluto esaltare il giocatore con una serie di numeri e statistiche elencati sul sito ufficiale ma anche mostrando un video di una delle giocate di Thuram nell'ultima partita."Un tiro in porta, un gol. Ma anche tre duelli arei vinti su quattro (dato superiore a tutti i bianconeri), cinque palle recuperate, quattordici passaggi. Sono alcuni dei numeri della partita di Kephren Thuram, che quella partita la ha spaccata dopo soli 8 minuti.

Numeri importanti, per lui: con quattro gol, cinque assist è il primo centrocampista centrale all’esordio sia con la maglia della Juventus che in Serie A a prendere parte ad almeno nove gol nel suo primo campionato disputato da Sami Khedira (nove - cinque gol e quattro assist nel 2015/16). Gol che, se si allarga lo sguardo alla stagione, sono cinque.Thuram ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (quattro anche con il Nizza in Ligue 1 nell'annata 2021/22), e al Dall'Ara ha preso parte a una rete in una gara in trasferta in Serie A per la prima volta dal 28 settembre scorso (assist vs Genoa), prendendo anche parte a un gol in due incontri di fila (una rete e un assist) per la seconda volta nei cinque principali campionati europei dopo il gennaio 2022 (gol vs Nantes e Metz in Ligue 1 con la maglia del Nizza).per le quali servono le immagini. Quando si parla di spaccare la partita, si pensa subito ai gol: ma guardate quest'accelerazione e potete capire il peso specifico di Keph nel nostro centrocampo". QUI LE IMMAGINI PUBBLICATE DALLA JUVENTUS.