Juve-Napoli, sfida in famiglia per Roberryc. Chissà come sarà il clima a casa della modella, da sempre juventina e fidanzata con il rapper Boro Boro, che da poco ha pubblicato il suo ultimo singolo SamuraiJay nel quale è vestito con una storica maglia del Napoli. Non solo calcio però per la bella Roberta Carluccio - nome reale di Roberryc - che continua a far parlare di sé con selfie e scatti sexy sul suo profilo Instagram. Per festeggiare Halloween si è spinta anche a una provocazione per i suoi follower con una bambola a sua immagine e somiglianza "per fidanzati infedeli".



Sfoglia la gallery per vedere le foto della juventina Roberryc