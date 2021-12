Certo non ha badato a spese, la. Oltre a questo, la squadra di Joe Montemurro non ha sicuramente lasciato da parte il campionato:seconde in classifica. Titolo già archiviato? Presto per dirlo, perché nel calcio tutto può succedere, ma a questo punto le bianconere hanno già tutto nelle loro mani e possono permettersi di gestire un ampio vantaggio, difficilmente pronosticabile a inizio stagione.Se si guarda indietro,. Considerare quanto raggiunto un punto di arrivo, però, non è nella mentalità del club. Lo sprone è arrivato proprio dalla voce del tecnico italo australiano, nella conferenza stampa post Servette: “Dobbiamo valutare quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto questo primo blocco di lavoro e le ragazze lo hanno preso abbastanza bene, oggi si vedeva la stanchezza, adesso”.Siamo solo all’inizio, quindi. Il “primo blocco” è servito a costruire le fondamenta, inserire nuovi princìpi di gioco e vedere la reazione delle calciatrici. In questo senso, l’accoglienza è stata ottima, e si è visto in campo., ci sarà più tempo per lavorare e per provare a raggiungere uno degli obiettivi di inizio stagione: mettere in campo un gioco spettacolare, divertente, che possa avvicinare sempre più appassionati al mondo del calcio femminile., con la Supercoppa italiana. In programma, la semifinale contro il Sassuolo il 5 gennaio alle 17:30, mentre alle 14:30 giocheranno Roma e Milan. Non ci sarebbe niente di meglio che inaugurare il 2022 con una vittoria, per tracciare il solco di un nuovo anno ricco di soddisfazioni.