Settimana che può iniziare con un sorriso per la Juventus Women: vittoria in campionato per 4 a 0 contro l’Hellas Verona e primo posto in classifica sempre più in solitaria a 44 punti. In vista del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli in programma mercoledì 26 febbraio, messo a rischio dall’allarme Coronavirus, il club bianconero ha voluto rivivere le emozioni del match di andata vinto 6-0 attraverso un video su Twitter: “Inizia la tua settimana nel modo giusto, rivivendo i sei gol messi a segno contro l’Empoli Ladies”. Protagonista assoluto della gara Staskova, che ha trascinato le ragazze di Rita Guarino con la sua tripletta.

Start your week off the right way, by reliving the SIX goals put past Empoli Ladies. #MondayMotivation #CoppaItaliaFemminile pic.twitter.com/4cZg4cz5VO — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) February 24, 2020