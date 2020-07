La Juventus Women è tornata ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana, dopo aver effettuato i test fisici ed i tamponi previsti dal protocollo anti-Covid. Anche oggi le bianconere hanno ripreso a sudare a Vinovo in vista dell'inizio della stagione fissato per il prossimo 22 agosto. Il portiere bianconero e della Nazionale Laura Giuliani ha postato una foto dell'allenamento odierno con questo messaggio: "Mens sana in corpore sano".