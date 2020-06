, non senza polemiche, le ragazze bianconera continuano ad allenarsi senza sosta. Una delle questioni principali negli ultimi giorni è stato proprio il professionismo, perché le canciatrici non fanno parte della categoria e non sono parificate agli uomini, pur seguendo le stesse modalità di allenamento. Almeno in casa Juve. La società bianconere le tratta come tali ed è una delle poche ad aver fatto ripartire gli allenamenti nei giorni scorsi, prima della chiusura definitiva. E anche oggi non si ferma...​