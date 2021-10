Dopo la vittoria sul Napoli e la più che onorevole sconfitta contro il Chelsea, la Juventus Women non sarà di scena questo weekend. La squadra bianconera, così come tutte le altre del campionato italiano e non solo, va infatti in pausa per lasciare spazio allaC'è da proseguire il cammino verso i Mondiali 2023, e in questo specifico periodo c'è da disputare la 3^ e la 4^ giornata dei gironi di qualificazioni in Europa. Dopo aver osservato le sue numerosissime ragazze impegnate con le rispettive nazionali,