Pregiudizi, sottovalutazione, ironie e battute. A tutto questo il calcio femminile è, purtroppo, abituato. Negli ultimi anni, però, il movimento italiano ha raggiunto una visibilità sempre maggiore, soprattutto grazie alla prestazione dell’Italia nei Mondiali del 2019 – raggiunti i Quarti di finale – e all’ingresso delle squadre professionistiche: una su tutte, la. Una visibilità maggiore che ha dato anche maggior forza alle rivendicazioni delle calciatrici: dal prossimo anno le atlete diventeranno professioniste, con tutto quello che ne consegue a livello di diritti e tutele. Un primato assoluto per lo sport femminile in Italia. Altra conseguenza, l’interesse delle televisioni. Da quest’anno, infatti, la Women’s Champions League sarà trasmessa da Dazn, mentre La 7 ha già cominciato a trasmettere in chiaro una partita del campionato di Serie AOGGI –, alle 17:30, nel Derby d’Italia contro la. In panchina per le bianconere, ormai non è una novità, mister Joe: migliorare le prestazioni in Europa – e fino a qui ci siamo -, e offrire al pubblico un gioco gradevole, capace di attirare anche i più scettici, finanche i detrattori. Questo pomeriggio, quindi, l’opportunità è enorme. Non capita tutti i giorni che le bianconere vengano trasmesse in chiaro e che, di conseguenza, la platea del pubblico si allarghi. Anche se siamo a inizio stagione,nella squadra e che si sono visti – ancora a fasi alterne – nelle prime uscite ufficiali.