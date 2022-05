Dal sito ufficiale della Juventus:



"La Juventus è diventata la prima squadra a vincere cinque Scudetti consecutivi nella storia della Serie A femminile.

La Juventus ha vinto il suo quinto Scudetto, piazzandosi alle spalle solo della Torres (sette) per numero di campionati vinti nella storia della competizione (a cinque anche Lazio e AGSM Verona).

Joe Montemurro è diventato il primo allenatore straniero a partire dagli anni 2000 a vincere un campionato di Serie A.

La Juventus è l’unica squadra che finora è andata a segno in tutte le gare giocate in questo campionato; in particolare, le bianconere trovano il gol da 45 partite di fila in Serie A (e in 38 di queste hanno realizzato più una rete).

Lisa Boattin ha segnato cinque gol in questo campionato, più di qualsiasi altro difensore nella Serie A 21/22.

Era da maggio 2021 che Barbara Bonansea non partecipava ad almeno una rete in tre presenze consecutive in Serie A (due reti e un assist nelle ultime tre per lei).

Solo Arianna Caruso (8) ha segnato più reti di Barbara Bonansea (7) e Cristiana Girelli (7) tra le giocatrici della Juventus in questa Serie A.

Cristiana Girelli è una delle tre giocatrici di questo campionato a vantare almeno sei gol (7 per lei) e sei assist vincenti (le altre sono Cernoia e Dubcova).

Cristiana Girelli è la miglior marcatrice della Juventus contro il Sassuolo in Serie A: otto reti realizzate".