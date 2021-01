Altro, ennesimo successo di una squadra sempre più inarrestabile in Italia, che progressivamente si affaccia con insistenza in camp europeo. La Juventus Women ha vinto la Supercoppa, battendo 2-0 la Fiorentina grazie alla doppietta di Barbara Bonansea, alzando il primo trofeo del 2021. Un dominio quasi totale delle bianconere, gioia finale indescrivibile immortalata attraverso foto e video, che il canale Twitter delle bianconere ha voluto proporre a più riprese.



