La Juventus Women ha voluto caricare le sue ragazze in vista dell'esordio ai Mondiali di Francia contro l'Australia con un comunicato sul proprio sito ufficiale:



"Ci siamo.



Domani alle 13 parte ufficialmente l'avventura mondiale dell'Italia femminile, in Francia. Italia-Australia, in programma a Valenciennes, apre ufficialmente il torneo delle azzurre. Sono in tutto 24 le squadre partecipanti al torneo; l'Italia è nel Gruppo C, e dopo l'Australia affronterà la Giamaica (Reims, venerdì 14 alle 18) e infine il Brasile, il 18 giugno alle 21, di nuovo a Valenciennes. Le prime due per ogni girone, insieme alle quattro migliori terze, accedono agli ottavi di finale, in programma dal 22 al 25 giugno. Dal 27 al 29 i quarti di finale, il 2 e 3 luglio le semifinali e il 7 luglio la finalissima, a Lione, alle 17.



L'Italia ritorna a giocare la massima competizione femminile dopo 20 anni: nel 1999, in USA, non superò la fase a gironi, pur avendo ottenuto un pareggio contro la Germania (1-1) e soprattutto una vittoria contro il Messico (2-0)



In bocca al lupo alle otto bianconere presenti nella Nazionale Italiana: Laura Giuliani, Lisa Boattin, Sara Gama, Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Aurora Galli, Martina Rosucci e Cristiana Girelli".