"Clamorosa indiscrezione sulla Juventus: la Vecchia Signora vuole Zielinski ed è disposta ad offrire Demiral più 22 milioni. De Laurentiis non ha detto di no e ci starebbe pensando: sarebbe un affare per il Napoli. Maurizio Sarri è ormai della Roma. Il mister di Figline Valdarno ha sciolto le sue riserve ed è pronto ad approdare alla corte dei Friedkin in vista della prossima annata calcistica. Ma non sarò certamente l'unico ad accasarsi presso un nuovo club". Questa l'indiscrezione lanciata da Tele 7 Gold.