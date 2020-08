La Juve è sempre attenta alle occasioni che può offrire il mercato a costo zero: l'estate scorsa sono arrivati Rabiot dal Psg e Ramsey dal'Arsenal, ora nel mirino dei bianconeri c'è il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea. Può giocare sulla trequarti o esterno in un tridente, la Juve lo sta studiando da tempo ma se i bianconeri vogliono affondare il colpo dovranno fare i conti con la concorrenza: il giocatore infatti ha due proposte dalla Premier League, altre due dall'Europa e una, importante, dall'MLS.