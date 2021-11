Dusanè il primo obiettivo di mercato per la Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per cercare di portare l'attaccante serbo della Fiorentina a Torino già a gennaio. Il club viola tiene alto il prezzo del suo cartellino e spera che si scateni un'asta internazionale, perché il giocatore interessa molto anche a PSG, Manchester City e Tottenham.