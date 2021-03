La Juve ha deciso: Adrien Rabiot è nella lista dei giocatori da cedere nel prossimo mercato, anche per realizzare una buona plusvalenza. Due anni per aspettare un salto di qualità che non c'è stato, bastano. Il suo ingaggio da 7 milioni netti è una zavorra troppo grande e in caso di offerta congrua partirà. Mamma Veronique è quindi al lavoro: al momento guarda con distacco alla proposta del Marsiglia, mentre prova a ricucire col Barcellona, scartato due anni fa per la Juve e attende la Premier. la speranza è anche una mossa del Bayern Monaco. Il prezzo è fissato a quota 30 milioni.