Diciotto mesi dopo, ecco il ritorno. Dopo un anno e mezzo di prestito, il 30 giugno Mattia Perin tornerà a essere un giocatore della Juventus. Lascerà ancora una volta il Genoa per rientrare alla base, ma pensava che a Torino sarebbe stato solo di passaggio, in attesa di conoscere la sua nuova destinazione, e invece potrebbe restare almeno per un’altra stagione. La Juve vuole un secondo portiere affidabile, forte e che in qualunque altra squadra possa essere anche un primo portiere. Ecco perché il posto di vice Szczesny sembra appartenergli, come è già stato nell’ultima stagione con Massimiliano Allegri in panchina.



ALLEGRI E... - Max l’aveva voluto all’epoca e ora vorrebbe tenerlo alla Juventus, ma dovrà convincere il portiere, che vorrebbe fare il titolare altrove per riconquistarsi la Nazionale e il mondiale 2022. La Juve ha le idee chiare: non vuole cercare un altro vice quando ne ha già uno all’altezza come Perin: affidabile, conosce l’ambiente e compagni, da loro è apprezzato e dovrebbe giocare circa 15 partite. La Juve lo lascerà partire solo a titolo definitivo, perciò ha detto no al Genoa e tiene aperta la pista Fiorentina, e se non arriveranno offerte particolarmente interessanti resterà.