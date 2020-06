La Juve studia l'offerta giusta per convincere il Napoli a cedere Arek Milik, obiettivo numero uno per l'attacco bianconero. De Laurentiis ha detto che vuole 40 milioni senza contropartite, ma Paratici, secondo Tuttosport, vuole comunque inserire un giocatore per abbassare la parte cash, considerando anche che il contratto del polacco scadrà nel 2021. La contropartita individuata dalla dirigenza della Juve è, difensore argentino classe '98 che rientrerà dal prestito al Genoa.