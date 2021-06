Potrebbe terminare prima del previsto l'avventura di Nicolò Rovella con la maglia del Genoa. La Juventus, infatti, starebbe pensando di portarlo a Torino dopo l'acquisto dello scorso gennaio, nonostante gli accordi in essere tra rossoblù e bianconeri parlino di un prestito in Liguria per un'altra stagione. La Juve sta ragionando sulla possibilità di anticipare lo sbarco del 19enne a Torino per poi girarlo, sempre a titolo temporaneo, al Sassuolo. In questo caso Rovella verrebbe utilizzato come parziale pedina di scambio per favorire l'arrivo in bianconero di Manuel Locatelli. Lo riferisce Sky Sport.