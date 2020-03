Il centrocampo della Juve potrebbe essere rivoluzionato alla fine del campionato: la permanenza di un giocatore chiave come Miralem Pjanic è in bilico con il Chelsea in prima fila per prenderlo, ma per rinforzare il reparto la società ha messo gli occhi in casa Roma: alla Juve infatti piace Bryan Cristante, e i due club stanno provando a mettere in piedi uno scambio con Rolando Mandragora, attualmente all'Udinese ma per il quale la Juve ha un diritto di recompra fissato al momento del trasferimento del centrocampista in Friuli.