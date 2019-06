Come riporta il Novantesimo, la Roma ha rifiutato un’offerta di 8 milioni di euro presentata dalla Juventus per l'esterno sinistro Luca Pellegrini. Il giocatore, classe 1999, ha trascorso gli ultimi sei mesi della stagione 2018/19 in prestito al Cagliari. La Juve è pronta a tentare un secondo affondo, alzando l’offerta a 10 milioni di euro.