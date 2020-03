La Juve vuole fare le cose in grande per la prossima stagione. Tra i giocatori nel mirino dei bianconeri c'è Harry Kane. L'attaccante del Tottenham è uno dei giocatori nella lista di Paratici con le caratteristiche giuste per rinforzare l'attacco e affiancare un altro giocatore top player a Cristiano Ronaldo. Classe '93, dopo tanti anni (e gol) con gli Spurs Kane sembra finalmente pronto al grande salto. Il grande ostacolo è rappresentato dal costo del cartellino, che secondo Tuttsport si aggira intorno ai 150 milioni di euro.