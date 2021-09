. Una linea tracciata fin dall'immediato post Juve-Lione, con Andreache sottolineò come il dato dell'età media più vecchia delle sedici ancora in corsa in Champions dovesse imporre delle riflessioni. Acquisto (o prestito) dopo acquisto (o prestito), sono così arrivati quasi esclusivamente giocatori ben più giovani di quelli andati via, nell'arco di due sessioni estive l'età media della Juve è stata abbattuta di circa tre anni. Mapure arrabbiare buona parte dei tifosi sui social: quelle sui giovani, quelle su Dejan Kulusevski, soprattutto quelle su Federico Chiesa e Matthijs de Ligt. Insomma c'è un evidente distanza tra il progetto impostato inizialmente e il confronto con la realtà di queste settimane. E: due dati che non necessariamente possono piacere alla Continassa, che anzi sembrano smentire il lavoro impostato nell'ultimo biennio.