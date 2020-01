La Juventus è una diretta interessata di quello che sta succedendo sull'asse Londra-Lione. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi su Olivier Giroud che piace anche all'Inter, ma il Chelsea vuole trovare un sostituto prima di cederlo. Per questo, i Blues non mollano Moussa Dembelé, che secondo il Guardian è l'obiettivo numero uno nonostante un comunicato del Lione nel quale ha spiegato di non volerlo dare via. Le alternative sono Chukwueze del Villarreal e Chalov del Cska Mosca.