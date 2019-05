Il contratto in scadenza nel 2020 di El Shaarawy fa gola alla Juve che per arrivare al Faraone potrebbe mettere sul piatto uno tra Perin e Rugani. Lo riporta Leggo. Una situazione davvero molto calda, quella relativa all'esterno: in ballo c'è anche il possibile rinnovo di contratto di Stephan, pronto a legarsi nuovamente al giallorosso ma in attesa di giuste e concrete garanzie. L'ex Milan, infatti, vorrebbe continuare a giocare con continuità, fatto che con Claudio Ranieri ha potuto sfruttare fino in fondo anche in ottica Nazionale (per la quale sarà nuovamente convocato): ma in futuro? E' chiaro che la Juve non riuscirà mai a garantirgli serio minutaggio. E anche questo può pesare.