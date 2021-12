Non solo sul campo: lapotrebbe intervenire sul mercato anche dietro la scrivania. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera sta lavorando per riempire il vuoto lasciato da Fabio Paratici: il ruolo ricoperto da Cherubini evidentemente non è abbastanza. Ecco perché si cerca un profilo d'esperienza che sarebbe stato individuato in, attuale direttore sportivo del Napoli.Sempre secondo Calciomercato.com, i contatti tra la Juve e Giuntoli sarebbero già avviati da tempo. I bianconeri lo hanno scelto e il suo addio da Napoli è dato quasi per scontato, nonostante la scadenza del contratto sia nel 2024. Dopo aver centrato quattro promozioni in cinque stagioni col Carpi e aver mantenuto ad alti livelli il Napoli - dove è arrivato nel 2015 - Giuntoli potrebbe essere vicino a una nuova tappa della sua carriera. Una tappa che lo porterebbe sotto la Mole.