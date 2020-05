1









La Juve vuole Castrovilli. Come scrive Calciomercato.com, Paratici sta sondando alcune piste per portare in bianconero una mezzala giovane, di qualità e possibilmente italiana. La società del presidente Rocco Commisso a gennaio ha rifiutato un'offerta da parte del Napoli di 35 milioni più 5 di bonus, un totale di 40, per il calciatore in scadenza nel 2024, che attualmente percepisce un milione di euro all'anno, dopo il rinnovo dello scorso ottobre. Castrovilli piace moltissimo a Inter e Juventus: Conte è pazzo di lui, con i nerazzurri che puntano molto sui buoni rapporti con la dirigenza viola.