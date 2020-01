La Juventus lavora per blindare Paulo Dybala. La Joya ha ritrovato il sorriso e i gol, titolare o dalla panchina per lui non fa la differenza. Secondo Sport Mediaset la dirigenza avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per un prolungamento di altri due anni, quindi fino al 2024, con un aumento dell'ingaggio a 7,5 milioni all'anno.