Sardar Azmoun è uno delle ultime idee di mercato per la Juventus. Punta titolare dello Zenit, 62 gol in 104 partite dal 2019 a oggi, piace ai bianconeri, pur non essendo la prima scelta. E di lui emergono particolari anche sulla vita fuori dal campo, che la Gazzetta dello Sport racconta così: " Il suo rifugio resta il maneggio. “I cavalli sono la cosa che mi manca di più fuori dall’Iran”. Un po’ come Robert Redford nel film passato alla storia. Chissà se sussurra anche Azmoun: “Arrivo al maneggio alle sei e me ne vado la sera, spesso dormo vicino alle stalle”. Guai a chiamarlo mentre se ne sta per conto suo. Legatissimo all’Iran, nel 2019 è arrivato terzo in Coppa d’Asia. Dragan Skocic, c.t. della nazionale, l’ha paragonato a un “serpente quando il sole batte forte”. Perché non lo vedi e non lo senti, ma punge".