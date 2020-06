La Juventus potrebbe accontentare le richieste del proprio allenatore e portare alla Continassa Jorginho, centrocampista del Chelsea. Il giocatore, che è legato a Maurizio Sarri dopo le esperienze a Napoli e Londra, sembra essere il nome più probabile per il centrocampo della Juve, anche se il prezzo non è basso: secondo quanto riporta Sportmediaset, il Chelsea lo lascerebbe partire per 50 milioni di euro. La stessa cifra che i bianconeri sperano di ricevere per Douglas Costa: il brasiliano potrebbe infatti partire per finanziare l'acquisto di Jorginho.