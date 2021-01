Alla Juventus sono tutti pazzi di Weston McKennie. I bianconeri non hanno dubbi e vogliono riscattare il giocatore, da capire se far scattare il riscatto automatico o sedersi a trattare: nel primo caso il centrocampista deve totalizzare almeno il 60% delle gare stagionali - traguardo non difficile da raggiungere, vista la frequenza col quale lo fa giocare Pirlo - e la squadra deve qualificarsi alla Champions League 2021/22; nella seconda ipotesi, la Juventus vorrebbe trattare con lo Schalke per abbassare la cifra del riscatto. In ogni caso, i bianconeri vogliono prendere McKennie a titolo definitivo.