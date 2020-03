Prima di trasferirsi all'Atletico Madrid in estate, Kieran Trippier è stato seguito a lungo anche dalla Juventus che però non ha trovato l'accordo con il Tottenham per il suo trasferito. Anche per la prossima stagione la Juve è a caccia di terzini per rinforzare le fasce, ma dopo essere sbarcato in Spagna alla corte di Simeone, è complicato un ritorno di fiamma della Juve per Trippier. Il terzino ai microfoni di Burnley Express ha svelato che: "Io e Sean Dyche, l’allenatore del Burnley, abbiamo un ottimo rapporto. Ci sentiamo spesso, un giorno tornerò a giocare lì. Voglio giocare ad alti livelli il più a lungo possibile, ma sono certo che chiuderò lì la carriera. Ho altri due anni di contratto contratto con l’Atletico, me ne andrò a 32 anni e il Burnley è l’unico club inglese in cui vorrei andare”.