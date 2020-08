A gennaio ci aveva pensato la Juventus per rinforzare il centrocampo, oggi è la Fiorentina ad aver messo nel mirino Leandro Paredes, come riporta il Corriere dello Sport. Il centrocampista argentino, già in Italia con Empoli e Roma, era uno dei giocatori ai quali aveva pensato Maurizio Sarri che cercava un palleggiatore a metà campo. Ora la Juve potrebbero ritrovarselo da avversario, se la Fiorentina dovesse trovare l'accordo con il Psg e riportare il centrocampo in Serie A.