La Juve vola in classifica. Ma scivola di nuovo in Borsa. Il titolo del club bianconero ha registrato infatti un -5,9%, figlio di un calo comunque prevedibile essendo stato questo lunedì 22 gennaio il giorno dell'atteso raggruppamento delle azioni: la mossa, annunciata già in occasione dell'ultima assemblea degli azionisti, ha visto la Juventus emettere azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni dieci azioni ordinarie esistenti, come riferisce calciomercato.com.