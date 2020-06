3









Con la vittoria di ieri sul Lecce, un roboante 4-0, la Juve ha allungato in classifica. Ora i punti totali sono 69, ben 7 in più rispetto alla Lazio, ferma a 62 e impegnata questa sera contro la Fiorentina, all’Olimpico. Staccata, ma sempre in corsa, l’Inter di Antonio Conte, a quota 58 punti e con da giocare la partita di domani con il Parma. Qualora vincessero sia nerazzurri che biancocelesti, la Juve resterebbe comunque a +4 sulla Lazio e +8 sulla banda Conte



A prescindere dall’esito della gara di stasera con la Fiorentina, la Juve ha preso un piccolo ma sostanziale margine di vantaggio sulla Lazio. Il calendario ora propone alcune insidie, per entrambe le squadre. L’unica con un percorso, sulla carta, più facile è l’Inter. Per la Juve pericoli nel derby con il Torino, poi la sfida a Milano col Milan e contro la Roma di Fonseca. Nel mezzo, alla 34esima giornata, scontro diretto con la Lazio, allo Stadium. Andiamo ad analizzare tutte le giornate che restano da qui alla 38esima.