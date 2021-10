DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Un riconoscimento importante, per un messaggio importantissimo. E’ quello arrivato dai Clio Awards, prestigioso premio internazionale dedicato alle campagne e creatività più efficaci e rilevanti in ambito entertainment, media e sport.



Ad essere premiata, con 4 Clio Awards (tra cui un oro e tre argenti), è la campagna Numbers vs Numbers, realizzata in collaborazione con We Are Social, in occasione della giornata internazionale contro la discriminazione 2021. E ciò rappresenta un motivo di orgoglio doppio: non solo per l’importanza del premio, ma per il valore del messaggio che abbiamo voluto comunicare.

In una giornata così simbolica, abbiamo voluto sfruttare uno dei nostri simboli più iconici e rappresentativi - i numeri di maglia con i quali sono scesi in campo giocatori e giocatrici quel weekend – per rafforzare ulteriormente il messaggio dell’importanza della lotta alla discriminazione razziale fornendo, attraverso statistiche, una fotografia quanto più reale della situazione attuale sul tema; la campagna ha avuto eco online, attraverso contenuti dedicati su tutti i nostri social ed è stata accompagnata da #DifferencesMakeTheDifference, hashtag dedicato alle attività del club che vogliono contribuire alla lotta contro le discriminazioni come il progetto scolastico “Un Calcio al Razzismo” e il podcast “Sulla Razza”.



Numbers vs Numbers, ha ricevuto un oro per il design e tre argenti nelle categorie Social Good, Experiential/Events e Public Relations. Attestati di valore di come Juventus sia da tempo in prima linea nella lotta alle discriminazioni.