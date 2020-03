La Juventus non gioca. Mezza verità. Infatti, se il campionato di calcio resta momentaneamente chiuso per l'emergenza coronavirus, la Juventus non smette di regalare magie, anche se su un'altra... dimensione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri non si danno tregua e surclassano il Bayern Monaco su PES. Playstation, per chi non lo avesse capito. L'unico calcio che è rimasto.



Così, ecco che i bianconeri sono scesi in campo due volte contro i bavaresi - ognuno da casa propria, ovviamente - e hanno liquidato la pratica con due successi. 4 a 1 la prima sfida, 2 a 0 la seconda. Troppo facile per Giannuzzi, Tubelli e Lodeserto, i tre gamers professionisti che giocano per la Juventus. Inutile dire chi sia stato l'uomo della doppia sfida, perché virtuale o reale, non cambia tanto: quando Ronaldo sente aria d'Europa, segna. E contro il Bayern, ne ha fatti addirittura cinque.