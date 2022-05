Nell'anticipo delle 12 e 30, la Juventus ha battuto di misura il Venezia di Soncin per 2-1 grazie alla doppietta di Leonardo Bonucci che, si fa in autonomia il doppio regalo di compleanno. Vittoria che sa praticamente di qualificazione alla prossima Champions League e che finalmente, porta una boccata di ossigeno in tutto l'ambiente bianconero che adesso, potrà rifiatare in vista della finalissima di Coppa Italia contro l'Inter, ultimo obiettivo stagionale rimasto. Per battere i nerazzurri però non basterà la prestazione messa in campo quest'oggi e soprattutto, servirà maggiore collaborazione dal reparto attaccanti, praticamente nullo nel match contro i veneti.



VLAHOVIC-MORATA: ASSENTI - Sia Morata che Vlahovic infatti, sono stati praticamente degli spettatori non paganti e lontani anni luce dalla loro migliore condizione di forma. Andando per gradi, lo spagnolo è stato poco presente in ogni manovra di costruzione della squadra, senza mai riuscire a tenere i palloni per far salire i suoi compagni. Così come è stato poco incisivo nel fornire delle occasioni da gol al suo compagno di reparto, il quale è andato incontro a non poche difficoltà. L'ex Viola è stato poco pungente sotto porta e mai determinante come di solito è abituato a fare. E' vero, gli arrivano pochi palloni giocabili ma l'eccessivo nervosismo al momento della sua uscita dal campo lasciano pensare ad una condizione mentale poco lucida da parte di DV7 che, avrà tutto il tempo per ritrovarsi e partire più forte che mai per quella che sarà la prossima stagione che, come dichiarato da allegri vedrà nuovamente Madama protagonista.