6









Il 2021 della Juventus è iniziato con tre vittorie consecutive: Udinese, Milan e Sassuolo messe in riga a suon di gol. Dal 4-1 contro i bianconeri friulani ai due 3-1 in serie contro rossoneri e neroverdi. Tutto molto bello, ma c'è un dato che balza subito all'occhio in questo magico trittico. Quell'1 alla voce gol subiti. In ciascuna di queste tre vittorie, la Juventus si è fatta bucare. E se con l'Udinese si trattò di rete della bandiera, nelle altre due occasioni trattasi di pareggio subìto dopo essere passati in vantaggio.



UNO ZERO DA PERSEGUIRE - Se la Juve di Pirlo è ancora in fase di crescita, un nuovo step da acquisire, al fianco della continuità nelle vittorie che per adesso si sta plasmando con una certa concretezza, sarà quello del "clean sheet", quella capacità di chiudere un match senza subire gol che si addice alle corazzate. Quello che la Juve è stata per un decennio e che ambisce ancora a essere. Qualcosa che invece i bianconeri del "calcio liquido" sono riusciti a realizzare solo tre volte in campionato, contro Sampdoria, Cagliari e Parma.



LEADER MANCANTE - Premesso che la difesa è più un discorso di fase che di singoli, di equilibri più che di individui, stasera c'è da registrare una contingenza che però rispecchia un trend generale. Venuto infatti a mancare Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci non è riuscito a dirigere il reparto come il suo giovane collega olandese. De Ligt c'era con Udinese e Milan, è vero, ma lì i gol presi erano leggermente "meno gravi" (in un caso rete della bandiera, a San Siro gol del pari ma contro la capolista e viziato da un fallo a inizio azione) mentre ieri si è trattato di farsi raggiungere da un avversario in dieci uomini. E come ha segnato Gregoire Defrel? Liberandosi agilmente di Bonucci, che in area lo marcava da un metro e mezzo. Insomma, ricambio generazionale in atto, conferma di un fenomeno a cui stiamo assistendo da tempo dalle parti della Continassa. Nel mentre, la Juve spera che l'attacco continui a metterla dentro almeno una volta in più degli avversari.