La Juventus vince, manon è completamente soddisfatto della squadra. L'allenatore infatti, come riporta Sky Sport, vorrebbe che la squadra salisse di più. La difesa in particolare, per alzare il reparto così come è successo nelle ultime partite. Oggi invece i giocatori non lo stanno facendo e Sarri, nonostante il 2-0 firmato Dybala e Cuadrado, ha qualcosa da ridire ai suoi giocatori.