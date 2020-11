5









Finalmente! Vittoria larga e - quasi - senza problemi. Dopo il 4-1 allo Spezia la Juventus ritrova il sorriso e la fiducia in se stessa. Tre punti importanti, soprattutto per il morale della squadra. E poco importa se sono arrivati contro una neopromossa, perché le partite facili esistono solo sulla carta; poi bisogna giocarsela. Vincerla, possibilmente. Così è stato oggi, anche se a far storcere il naso è il gol di Pobega per il momentaneo 1-1 che ha spaventato i bianconeri.



IL DATO CHE PREOCCUPA - Ci risiamo, un altro gol subito. Il quinto in campionato, dove - escluso il 3-0 a tavolino col Napoli - la Juve ha sempre preso gol ad eccezione della gara con la Sampdoria nella prima giornata. Cinque gol presi in sei partite e addirittura due da squadre salite dalla Serie B (Crotone e Spezia, poi due con la Roma e uno col Verona). Un problema da sistemare al più presto. Szczesny o Buffon tra i pali cambia poco, tra le costanti della nuova Juve ci sono le amnesie in difesa. Oggi ci si è messa anche la sfortuna con la deviazione di Demiral sul tiro di Pobega. Momento non felice per il difensore turco, ancora protagonista in negativo dopo l'espulsione in Champions contro il Barcellona.



CON LO SPEZIA - Analizzando l'azione però Bartolomei entra troppo facilmente in area e Pobega è tutto solo quando calcia in porta. Eccole, le lacune sulle quali dovrà lavorare Andrea Pirlo. Al di là della deviazione sul gol Demiral sbaglia qualcosa di troppo, Bonucci non era in forma e il migliore lì dietro è stato Danilo. In vista della gara di Champions mercoledì sera contro il Ferencvaros bisognerà focalizzarsi sulla fase difensiva, un problema già affrontato un anno fa da Maurizio Sarri.



SOS DE LIGT - La sensazione è che difficilmente questa Juventus può fare a meno di Matthijs de Ligt. Dopo il primo periodo d'ambientamento, a 21 anni l'olandese si era preso in mano la difesa bianconera con personalità e sicurezza. E in questi mesi in cui l'ex Ajax è stato fuori per il recupero dall'operazione alla spalla - ma sta per tornare, possibile il suo rientro tra i convocati per la gara con lo la Lazio - i compagni di reparto hanno sofferto troppo gli attacchi avversari.



L'AMICO BARZA - Nella scorsa stagione era arrivato Andrea Barzagli per diminuire i gol subiti: l'ex difensore era stato inserito nello staff tecnico per dedicarsi al lavoro in difesa; far crescere i giovani e inserire i nuovi. I risultati erano sotto gli occhi di tutti e la crescita di De Ligt è passata anche dai consigli di Barzagli. Nei mesi scorsi è stata valutata anche la sua figura come possibile collaboratore di Pirlo proprio per occuparsi della parte difensiva, un'idea della quale si potrebbe tornare presto a parlare. Intanto, la Juve conquista tre punti ma deve sistemare la difesa.