Può un gol del 4-0 in un'agevole vittoria in Champions League costituire motivo di polemica e malumori per più di un protagonista? Sì, se i due giocatori in questione sono Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, il primo segna ma la Uefa dice "autorete", mentre il secondo vede il primo non passargli il pallone per un tap-in facile facile. Il disappunto di CR7 nell'occasione è parso palpabile. Ci sono record di gol in Champions e un duello a distanza con Lionel Messi da mandare avanti! E la Joya si permette di tentare la seconda gloria personale in pochi minuti anziché servirgli un assist facile facile...

SUL WEB - Questo episodio non è passato inosservato tra i tifosi della Juventus, che sotto il tweet polemico di Dybala contro la Uefa si sono divisi sull'argomento. C'è chi dice "Paulo dovevi passarla a Cristiano lì" e chi invece attacca il fuoriclasse portoghese: "Dybala ha fatto bene, è un attaccante e ha bisogno di segnare anche lui: Ronaldo non viene prima degli altri, e quando Morata è stato altruista nel primo tempo lui il gol se l'è mangiato!".

MOMENTI NORMALI PER TORNARE STRAORDINARI - Polemiche che si spera, e si presume, rimarranno isolate a un singolo episodio di campo tra compagni e a scaramucce social tra tifosi. Che qua c'è da tornare tutti in forma e far compagnia a Morata sulla giostra bianconera!