Juve, Allegri non contento della difesa: ecco perché

OR torna LIVE già oggi, con lo speciale dedicato al calciomercato Juve: appuntamento alle ore 13 con Marcello Chirico e Antonio Romano.

I complimenti ai giocatori e la soddisfazione dei 46 punti nel girone di andata, ovviamente, ma nel post partita di Salernitana-Juve, Allegri lascia uno spazio anche per "rimproverare" la squadra. "Non va bene che quando prendi un gol a Frosinone, poi stasera uguale, 48'' dopo in Coppa Italia. La ripetitività dell'accaduto ti dà segnali. La percezione è che rischiamo di prendere gol, siamo meno sicuri di una volta. Non possiamo rischiare dal niente di prendere gol", le dichiarazioni del tecnico, che arrivano subito all'inizio dell'intervista, segnale di come sia un tema centrale per Max.Non a casoha citato la rete subita contro il Frosinone, simile per certi aspetti a quella concessa ieri. E l'allenatore bianconero aveva già mostrato insofferenza per la mancata solidità difensiva. La richiesta fatta alla squadra prima di Juve-Roma, ovvero di tornare a non subire gol, è durata solo un match. Sono sette i gol subiti nelle ultime nove partite giocate, in netta controtendenza con le partite precedenti. Certo, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, si può dire che la Juve non concede mai più di una rete (l'unica volta è accaduto con il Sassuolo). Una magra consolazione però per Allegri, che su questo fronte cerca e vuole la "perfezione" dalla squadra.Troppa facilità nel prendere gol e forse un pizzico si troppa sicurezza. Anche perché i gol presi dallasono arrivati contro avversarie di medio-bassa classifica. A Genova, a Frosinone e i due con la Salernitana in pochi giorni. Negli ultimi big match contro Napoli e Roma invece, la porta di Szczesny è rimasta inviolata. Nel giro di poco più di una settimana ci saranno due test importanti in questo senso. Prima il Frosinone in Coppa Italia, poi il Sassuolo, che all'andata come ricordato prima, segnò addirittura quattro gol ai bianconeri. Benissimo la vittoria di Salerno, entusiasmanti in 46 punti in 19 partite, ma per essere davvero soddisfatto, Allegri ha bisogno di ritrovare le certezze difensive.