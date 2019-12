Your browser does not support iframes.

Un decennio di calcio, un decennio di Juve. Prima di entrare nel nuovo anno, è tempo di tirare le somme. In nove anni sono passati giocatori e allenatori, trofei e vittorie, sconfitte e rimpianti. Se ci guardiamo indietro il bilancio è comunque positivo, e a confermarlo è una speciale classifica. Sommando tutti i punti conquistati in campionato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (siamo al 26, ma fino a fine anno non sono previste altre giornate), la Juventus è la squadra che ha ottenuto più punti: 852.



Sfoglia la gallery per vedere la classifica del decennio della Serie A